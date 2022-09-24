Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР





Про це йдеться у перехопленій Генеральним управлінням розвідки міністерства оборони України телефонній розмові.



Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського бійця швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський окупант розповів знайомому, як його товаришу вирізали нирку а потім знову відправили на фронт.Про це йдеться у перехопленій Генеральним управлінням розвідки міністерства оборони України телефонній розмові.Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського бійця швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було.

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