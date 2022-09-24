Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР

Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР
Російський окупант розповів знайомому, як його товаришу вирізали нирку а потім знову відправили на фронт.

Про це йдеться у перехопленій Генеральним управлінням розвідки міністерства оборони України телефонній розмові.

Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського бійця швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ГУР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР «Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР
24 вересень, 2022, 12:09
Росія готує ще одне ударне угруповання проти України Росія готує ще одне ударне угруповання проти України
29 липень, 2022, 10:44
З російського полону звільнили двох українських пілотів З російського полону звільнили двох українських пілотів
14 квітень, 2022, 13:55
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
 0
Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8