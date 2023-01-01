Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.



За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 9 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнямибез істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -1°.

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