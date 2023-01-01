Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
У четвер, 9 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнямибез істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -1°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
Медіа