Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
У четвер, 9 лютого, на Волині очікується хмарна погода з проясненнямибез істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -8° до -1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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