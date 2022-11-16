9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ

9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” 09 лютого з 11:00 до 16:00 частково припинить електропостачання частини Луцька.

Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Йдеться про часткове знеструмлення районів Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, просп. Відродження та деяких інших вулиць міста.

Список з адресами відключень можна подивитися за ПОСИЛАННЯМ.

Енергетики повідомляють, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання.

"Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, Луцьк, знеструмлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
55 район та тут постійно світа нема...
Відповісти
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
Схожі новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня Де і коли на Волині відключатимуть світло 26 січня
25 січень, 22:59
Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади Коли з'явиться світло у домівках деяких жителів Луцької громади
16 листопад, 2022, 21:25
Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ Де у Луцьку сфотографуватися у сакурах. ЛОКАЦІЇ
11 травень, 2022, 12:25
На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго
27 листопад, 2020, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
 0
Російському окупанту вирізали нирку і знову відправили на фронт: прехоплення ГУР
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Росіяни намагаються наступати на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:46
 0
Медіа
відео
1/8