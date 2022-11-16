9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ

Для аварійно-відновлювальних робіт “Волиньобленерго” 09 лютого з 11:00 до 16:00 частково припинить електропостачання частини Луцька.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".Йдеться про часткове знеструмлення районів Вишкова та Теремного, 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів, просп. Відродження та деяких інших вулиць міста.Список з адресами відключень можна подивитися заЕнергетики повідомляють, що вищезазначені заходи спрямовані на підвищення надійності та безперебійності електропостачання."Просимо лучан зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. У період воєнного стану інформація про проведення робіт є інформацією із обмеженим доступом згідно Постанови НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України", - йдеться у дописі.