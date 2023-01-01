Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого

Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого
9 лютого НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 10:00 до 15:00.

Про це повідомлють у ПрАТ "Волиньобленерго".

З 00:00 до 10:00 та з 15:00 до 24:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.

Величина доведеного ліміту на Волинь у четвер в середньому становить 60% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області.

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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Теги: відключення світла, Волинь, Волиньобленерго
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