Добрі новини від ВолиньPost за 8 лютого

Як би складно не було, мужні українці та українки продовжують триматися і боронити свою Батьківщину вже 350-ий день. Кількість «хороших орків» у зведенні Генштабу ЗСУ невпинно збільшується, і це – не єдина добра новина.Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школистав чемпіоном України з бігу на 1500 метрів. Пишаємося юним спортсменом!Кохання породжує життя: ще 12 діток з’явилося у пологовому Нововолинської лікарні. Вітаємо родини з поповненням! Здоров’я діткам та батькам і мирного неба!Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,танків – 3 253 (+8) од,бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,артилерійських систем – 2 236 (+4) од,РСЗВ – 461 (+0) од,засобів ППО – 228 (+1) од,літаків – 295 (+1) од,гелікоптерів – 285 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,спеціальної техніки – 211 (+3) од.Президент СШАзазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.Центр готовності цивільних від Благодійного Фондупочинає роботу у Луцьку спільно з волонтерським штабом «Ангар». Підготовлені — значить сильні! Зупинити кровотечу, надати допомогу собі та близьким, пережити екстремальні температури. Переконані, що кожен українець повинен бути готовим до викликів, які щодня готує нам війна.У Луцькому національному технічному університеті відбулася офіційна передача вантажного автомобіля «КамАЗ» для потреб Збройних Сил України.