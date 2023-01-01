Добрі новини від ВолиньPost за 8 лютого
Сьогодні, 23:32
Як би складно не було, мужні українці та українки продовжують триматися і боронити свою Батьківщину вже 350-ий день. Кількість «хороших орків» у зведенні Генштабу ЗСУ невпинно збільшується, і це – не єдина добра новина.
У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 8 лютого, ми писали про таке:
Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи Стас Павлючук став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів. Пишаємося юним спортсменом!
У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток
Кохання породжує життя: ще 12 діток з’явилося у пологовому Нововолинської лікарні. Вітаємо родини з поповненням! Здоров’я діткам та батькам і мирного неба!
ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
танків – 3 253 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 228 (+1) од,
літаків – 295 (+1) од,
гелікоптерів – 285 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
спеціальної техніки – 211 (+3) од.
США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден
Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink
Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.
Благодійний фонд Притули у Луцьку організовує навчання військовій підготовці для цивільних
Центр готовності цивільних від Благодійного Фонду Сергія Притули починає роботу у Луцьку спільно з волонтерським штабом «Ангар». Підготовлені — значить сильні! Зупинити кровотечу, надати допомогу собі та близьким, пережити екстремальні температури. Переконані, що кожен українець повинен бути готовим до викликів, які щодня готує нам війна.
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відбулася офіційна передача вантажного автомобіля «КамАЗ» для потреб Збройних Сил України.
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У традиційній рубриці згадуємо лише позитивні інформаційні приводи. Наприклад, сьогодні, 8 лютого, ми писали про таке:
Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи Стас Павлючук став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів. Пишаємося юним спортсменом!
У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток
Кохання породжує життя: ще 12 діток з’явилося у пологовому Нововолинської лікарні. Вітаємо родини з поповненням! Здоров’я діткам та батькам і мирного неба!
ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
танків – 3 253 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 228 (+1) од,
літаків – 295 (+1) од,
гелікоптерів – 285 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
спеціальної техніки – 211 (+3) од.
США підтримуватимуть Україну у війні до перемоги, – Байден
Президент США Джо Байден зазначив, що Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. За словами американського лідера, США зробили "те, що вміють найкраще за все" - об'єднали НАТО, очолили глобальну коаліцію допомоги Україні й продовжують підтримувати наш народ.
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink
Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.
Благодійний фонд Притули у Луцьку організовує навчання військовій підготовці для цивільних
Центр готовності цивільних від Благодійного Фонду Сергія Притули починає роботу у Луцьку спільно з волонтерським штабом «Ангар». Підготовлені — значить сильні! Зупинити кровотечу, надати допомогу собі та близьким, пережити екстремальні температури. Переконані, що кожен українець повинен бути готовим до викликів, які щодня готує нам війна.
Луцький «політех» передав для ЗСУ вантажівку. ФОТО
У Луцькому національному технічному університеті відбулася офіційна передача вантажного автомобіля «КамАЗ» для потреб Збройних Сил України.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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