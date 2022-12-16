У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО

У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Писаревського, над проїжджою частиною, комунальники спилюють дерева. Тут збираються зрізати 43 насадження.

Про це розповів Суспільному майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський.

З його слів, згідно з актом обстеження комісії екологів та комунальників, дерева аварійні та можуть впасти на проїжджу частину.

Дерева, які спилюють – це самосів, – розповідає робітник підприємства "Парки та сквери" Костянтин Воробей. Каже: узбіччя від клену чистили приблизно десять років тому.

Гілки на місці переробляють на щепу. Вона не підходить, як паливний матеріал. Її відправляють в Луцький зоопарк.
У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО

Стовбури використовують, як дрова. В першу чергу везуть на блокпости, – каже майстер підприємства Тарас Обозовський.

Ще вантажівку дров везуть в комунальне підприємство "Ласка", яке опікується безпритульними тваринами. Там немає опалення. Його обігрівають буржуйками. Зокрема, опалюють приміщення, де перетримують післяопераційних тварин та готують їжу підопічним, – каже директорка підприємства Оксана Богданюк.

З її слів, потреба у дровах, про яку комунальне підприємство заявило Луцькій міській раді, – 100 кубів деревини.

Окрім цього, каже майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський, до кінця лютого міська рада повинна надати список мешканців Луцької громади, яких необхідно безплатно забезпечити дровами. З його слів, торік 41 родина отримала по п'ять кубів. Це малозабезпечені сім'ї та рідні захисників України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дерева, Луцьк, опалення, дрова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 8 лютого
Сьогодні, 23:32
У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого
Сьогодні, 22:18
У 2022 році на Волині виявили трьох жінок, які займалися проституцією. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
Схожі новини
Мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах: що кажуть комунальники Мешканці луцької багатоповерхівки скаржаться на холод у квартирах: що кажуть комунальники
16 грудень, 2022, 08:06
Луцька багатоповерхівка лишилася без опалення: що кажуть у міськраді Луцька багатоповерхівка лишилася без опалення: що кажуть у міськраді
06 грудень, 2022, 11:47
В найближчий час буде тепло: у Луцьку заживили всі котельні крім однієї В найближчий час буде тепло: у Луцьку заживили всі котельні крім однієї
24 листопад, 2022, 19:34
Як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку Як довго багатоповерхівка може залишатися без опалення взимку
23 листопад, 2022, 07:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 8 лютого
Сьогодні, 23:32
 0
У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
 0
Де у Луцьку та на Волині відключатимуть світло 9 лютого
Сьогодні, 22:18
 0
У 2022 році на Волині виявили трьох жінок, які займалися проституцією. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
 0
9 лютого кілька мікрорайонів Луцька частково знеструмлять. АДРЕСИ
Сьогодні, 20:34
 0
Медіа
відео
1/8