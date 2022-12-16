У Луцьку аварійні дерева зрізають на дрова. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
У Луцьку на вулиці Писаревського, над проїжджою частиною, комунальники спилюють дерева. Тут збираються зрізати 43 насадження.
Про це розповів Суспільному майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський.
З його слів, згідно з актом обстеження комісії екологів та комунальників, дерева аварійні та можуть впасти на проїжджу частину.
Дерева, які спилюють – це самосів, – розповідає робітник підприємства "Парки та сквери" Костянтин Воробей. Каже: узбіччя від клену чистили приблизно десять років тому.
Гілки на місці переробляють на щепу. Вона не підходить, як паливний матеріал. Її відправляють в Луцький зоопарк.
Стовбури використовують, як дрова. В першу чергу везуть на блокпости, – каже майстер підприємства Тарас Обозовський.
Ще вантажівку дров везуть в комунальне підприємство "Ласка", яке опікується безпритульними тваринами. Там немає опалення. Його обігрівають буржуйками. Зокрема, опалюють приміщення, де перетримують післяопераційних тварин та готують їжу підопічним, – каже директорка підприємства Оксана Богданюк.
З її слів, потреба у дровах, про яку комунальне підприємство заявило Луцькій міській раді, – 100 кубів деревини.
Окрім цього, каже майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський, до кінця лютого міська рада повинна надати список мешканців Луцької громади, яких необхідно безплатно забезпечити дровами. З його слів, торік 41 родина отримала по п'ять кубів. Це малозабезпечені сім'ї та рідні захисників України.
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Про це розповів Суспільному майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський.
З його слів, згідно з актом обстеження комісії екологів та комунальників, дерева аварійні та можуть впасти на проїжджу частину.
Дерева, які спилюють – це самосів, – розповідає робітник підприємства "Парки та сквери" Костянтин Воробей. Каже: узбіччя від клену чистили приблизно десять років тому.
Гілки на місці переробляють на щепу. Вона не підходить, як паливний матеріал. Її відправляють в Луцький зоопарк.
Стовбури використовують, як дрова. В першу чергу везуть на блокпости, – каже майстер підприємства Тарас Обозовський.
Ще вантажівку дров везуть в комунальне підприємство "Ласка", яке опікується безпритульними тваринами. Там немає опалення. Його обігрівають буржуйками. Зокрема, опалюють приміщення, де перетримують післяопераційних тварин та готують їжу підопічним, – каже директорка підприємства Оксана Богданюк.
З її слів, потреба у дровах, про яку комунальне підприємство заявило Луцькій міській раді, – 100 кубів деревини.
Окрім цього, каже майстер підприємства "Парки та сквери" Тарас Обозовський, до кінця лютого міська рада повинна надати список мешканців Луцької громади, яких необхідно безплатно забезпечити дровами. З його слів, торік 41 родина отримала по п'ять кубів. Це малозабезпечені сім'ї та рідні захисників України.
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