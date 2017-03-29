У 2022 році на Волині виявили трьох жінок, які займалися проституцією. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
На Волині протягом 2022-го року правоохоронці виявили трьох жінок, які займалися проституцією.
Загалом в країні за статтею 181-1 кодексу України про адміністративні правопорушення зареєстровані 702 адмінматеріали. На території ж Волинської області таких випадки – три, - йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Згідно із законом, на «представниць древньої професії» чекає відповідальність – попередження або накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення злочину повторно тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Загалом в країні за статтею 181-1 кодексу України про адміністративні правопорушення зареєстровані 702 адмінматеріали. На території ж Волинської області таких випадки – три, - йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
Згідно із законом, на «представниць древньої професії» чекає відповідальність – попередження або накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення злочину повторно тягне за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.