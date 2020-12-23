У Рівному жінка народила 18-ту дитину
Сьогодні, 01:15
У Рівненському обласному перинатальному центрі жінка народила 18-у дитину.
Про це повідомили на сторінці медзакладу у соцмережі.
Дівчинка вагою 3300 г, та зростом 55 см народилася у вівторок, 7 лютого.
Тепер у родині –18 дітей, серед них 12 хлопчиків та 6 дівчаток.
«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє! Вітаємо і радіємо з родиною!» - йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу у соцмережі.
Дівчинка вагою 3300 г, та зростом 55 см народилася у вівторок, 7 лютого.
Тепер у родині –18 дітей, серед них 12 хлопчиків та 6 дівчаток.
«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє! Вітаємо і радіємо з родиною!» - йдеться у дописі.
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