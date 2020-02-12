На Волині громада отримала у власність досі нічийний монастир ХVІІ століття

Любешівський районний суд задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави та передав у власність громади селища Любешів безхазяйне майно – пам'ятку архітектури національного значення – Келії монастиря піарів.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокурори з'ясували, що право власності на двоповерхове приміщення монастиря, побудованого у 1684 році, досі не зареєстроване.У серпні 2021 року Любешівська селищна рада взяла приміщення на облік, як безхазяйне майно.Проте без оформлення права власності на пам’ятку вартістю майже 58 мільйонів гривень неможливо було вживати заходи задля її належного утримання, догляду, збереження та використання.Окрім того, окремі приміщення монастиря упродовж тривалого часу самовільно та незаконно використовувались суб’єктами підприємницької діяльності, а селищна рада була позбавлена можливості одержувати оренду плату та здійснювати належний контроль за додержанням режиму використання об’єкта культурної спадщини національного значення.За втручання прокуратури підприємці звільнили приміщення.Тепер же прокурори в суді домоглися передачі монастиря у власність громади.