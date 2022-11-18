Швеція надасть Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів





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Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає:



протитанкову зброю;

обладнання для розмінування;

легку протитанкову зброю Robot 57;

легку протитанкову зброю Combat Vehicle 90.

Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Швеції.Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає:протитанкову зброю;обладнання для розмінування;легку протитанкову зброю Robot 57;легку протитанкову зброю Combat Vehicle 90.Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

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