Швеція надасть Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів

Швеція надасть Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів
Шведський парламент підтримав пропозицію уряду країни про внесення додаткових поправок до бюджету, які передбачають виділення Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Швеції.

Згідно з рішенням парламенту, військова техніка, без якої збройні сили Швеції зможуть обійтися протягом обмеженого періоду, буде передана Україні. Загалом пакет допомоги включає:

протитанкову зброю;
обладнання для розмінування;
легку протитанкову зброю Robot 57;
легку протитанкову зброю Combat Vehicle 90.
Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).

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Теги: допомога, Швеція, Україна, війна
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