Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО

Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО
Волинська обласна рада передала для потреби підрозділу Збройних Сил України позашляховий автомобіль та системи супутникового інтернет-зв’язку "Starlink".

Про це повідомиляють у Волиньраді.

Заступник начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Павло Свадовський подякував голові Волинської облради Григорію Недопаду за всебічну підтримку та допомогу Збройним Силам України.

Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО


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Теги: автомобіль, ЗСУ, Волиньрада
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