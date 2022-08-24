Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО





Про це



Заступник начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Павло Свадовський подякував голові Волинської облради Григорію Недопаду за всебічну підтримку та допомогу Збройним Силам України.



Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська обласна рада передала для потреби підрозділу Збройних Сил України позашляховий автомобіль та системи супутникового інтернет-зв’язку "Starlink".Про це повідомиляють у Волиньраді.Заступник начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковникподякував голові Волинської облрадиза всебічну підтримку та допомогу Збройним Силам України.Автомобіль "Ніссан" підвищеної прохідності з Великобританії доправили волонтери і вже підготували для військових потреб. Разом з авто найближчими днями відправлять також і 5 систем супутникового інтернет-зв’язку Starlink одному з підрозділів Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на передовій.

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