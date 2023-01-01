Відлуння землетрусу у Туреччині зафіксували системи АЕС України, – «Енергоатом»

Відлуння землетрусу у Туреччині зафіксували системи АЕС України, – «Енергоатом»
Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій", -йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент Енергоатома Петро Котін, «всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів».

Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК «Енергоатом» були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків.

Для довідки: західні фахівці використовують шкалу, яка враховує фізичні наслідки руйнування, а не енергію, як за шкалою Ріхтера. Тому 8-9 балів (зафіксовані у Туреччині) прирівнюються до 6-7 балів за шкалою Ріхтера.

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Теги: Росія, Україна, землетрус, Туреччина, АЕС
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