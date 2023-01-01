На Волині триває набір добровольців в штурмову бригаду «Лють»

На Волині триває набір добровольців в штурмову бригаду «Лють»
Поліцейські Волині закликають громадян вступати до новоствореного підрозділу НПУ «Лють». Щоденно поліцейські Волині у місцевих центрах надання адміністративних послуг спілкуються з громадянами та розповідають про особливості служби у підрозділі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Бригада «Лють» - це два штурмові полки, батальйон особливого призначення, артилерійський полк і рота спеціальних операцій. У їхньому арсеналі – бронетехніка (БМП, БТР, КОЗАК), артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння.

Бійці бригади даватимуть відсіч та стримуватимуть збройну агресію проти України, вестимуть штурмові дії, знешкоджуватимуть диверсійно-розвідувальні групи і незаконні збройні формування ворога, проводитимуть аеророзвідку, виявлятимуть позиції ворога та знищуватимуть противника.

Кандидатам пропонують достойну зарплату; додаткові виплати залежно від умов служби; безоплатну меддопомогу і санаторно-курортне лікування; можливість здобути освіту у відомчих вишах під час служби безплатно або пільгово; право на отримання житла коштом держави, грошову компенсацію за винайм житла; пільги після отриманням статусу учасника бойових дій.
На Волині триває набір добровольців в штурмову бригаду «Лють»

Дізнатися більше інформації та вступити до бригади можна за адресами:

м. Луцьк. «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 (+380507297347),

м. Луцьк. Філія №2 Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради м. Луцьк, вул. Ковельська, 53 (+380507297347),

м. Ковель. Управління ЦНАП виконавчого комітету Ковельської міської ради м. Ковель, вул. Незалежності, 73 (+380980091640, +380503782288),

м. Володимир. Управління ЦНАП виконавчого комітету Володимирської міської ради м. Володимир, вул. Устилузька, 17 (+380671118581)

м. Камінь-Каширський ЦНАП Камінь-Каширської міської ради м. Камінь- Каширський, вул. Ковельська, 16 (+380987158487),

смт. Маневичі, вул. 100-річчя Маневич, 34 А (+380678584610);

ГУНП у Волинській області: вул. Винниченка, 11, кабінет №1 або за номерами телефонів +380504904508, +380504904509 або (0332)74-21-85;

підрозділи кадрового забезпечення районних управлінь (відділів) поліції, відділів (відділень) поліції на території проживання громадянина, який виявив бажання проходити службу в ОШБ НП України «Лють».
На Волині триває набір добровольців в штурмову бригаду «Лють»

Окрім того, подати заявку на вступ й онлайн за посиланнями:

- https://storm.mvs.gov.ua/.ua

- https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/process_recruitment&id=6151

- https://nabir.np.gov.ua/index.php?r=recruitment/process_recruitment&id=6152

Для громадян також працює і гаряча лінія для консультацій 0800100020.


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Теги: Волинь, штурмова бригада, Лють
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