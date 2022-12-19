Священик з Волині подав до суду на сільраду через обмеження прав УПЦ МП

Валерій Пилипчук подав позов до суду на Городищенську сільраду з вимогою визнати протиправним рішення «Про призупинення діяльності УПЦ МП».



Про це пише



У документі, прийнятому в червні минулого року, сільрада рекомендувала прихожанам переходити в Православну церкву України, зверталась з вимогою перереєструвати релігійні громади УПЦ МП таким чином, аби в їхніх назвах відобразити зв'язок з російською церквою, а також заборонила проводити масові заходи, наприклад, мітинги.



Священик Валерій Пилипчук та прихожанка з села Шклинь подали позов, але програли його, бо суд не побачив порушення їхніх прав: рішення сільради не містило повної заборони діяльності УПЦ МП.



Як йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, позивачі оскаржували рішення Городищенської сільради від 23 червня 2022 року «Про призупинення на час дії воєнного стану діяльності УПЦ МП на території Городищенської сільради». Рішення передбачало декілька пунктів:



- встановити охорону будівель церковних громад УПЦ МП, ввести особливий режим їх роботи, заборонити проведення зборів, мітингів, ходів, а також інших масових заходів;

- звернутись до релігійних громад УПЦ МП з проханням перейменувати назви громад та статути таким чином, аби відобразити у них зв'язок з Російською православною церквою;

- доручити старостам провести збори в селах і розповісти на них про приналежність УПЦ МП до російської церкви;

- встановити стенди з цією інформацією біля церков УПЦ МП;

- доручити відділу земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та юристу сільської ради провести перевірку законності використання земельних ділянок комунальної власності релігійними громадами УПЦ МП;

- рекомендувати релігійним громадам УПЦ МП на території сільської ради перейти в Православну церкву України для «підтримання миру, релігійного спокою та збереження безперервного зв'язку зі світовим православ'ям».



Позов до суду подали двоє людей: прихожанка церкви в селі Шклинь Марія Семенюк та священик Валерій Пилипчук. У позові священнослужитель зазначив, що через рішення сільради він «позбавлений можливості здійснювати богослужіння, релігійні культи та релігійні обряди, виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання у громадах Української православної церкви».



Засідання в цій справі відбулось 3 лютого. Суддя дійшов до висновку, що права на вільне віросповідання позивачів не порушуються, оскільки в рішенні сільради немає повної заборони діяльності УПЦ МП. «Позивачі не вказали, як саме оскаржуване рішення порушує їхні права на свободу світогляду і віросповідання та у чому полягають об'єктивні перешкоди у фактичній реалізації позивачами їх прав та свобод унаслідок прийняття зазначеного рішення. <...> Позивачі не довели, що внаслідок прийняття спірного рішення позбавлені можливості здійснити, реалізувати свої права повністю чи частково», – йдеться в рішенні. Відтак суд повністю відмовив в задоволенні позову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині священик УПЦ МПподав позов до суду на Городищенську сільраду з вимогою визнати протиправним рішення «Про призупинення діяльності УПЦ МП».Про це пише Zaхid.net. У документі, прийнятому в червні минулого року, сільрада рекомендувала прихожанам переходити в Православну церкву України, зверталась з вимогою перереєструвати релігійні громади УПЦ МП таким чином, аби в їхніх назвах відобразити зв'язок з російською церквою, а також заборонила проводити масові заходи, наприклад, мітинги.Священик Валерій Пилипчук та прихожанка з села Шклинь подали позов, але програли його, бо суд не побачив порушення їхніх прав: рішення сільради не містило повної заборони діяльності УПЦ МП.Як йдеться у рішенні Волинського окружного адміністративного суду, позивачі оскаржували рішення Городищенської сільради від 23 червня 2022 року «Про призупинення на час дії воєнного стану діяльності УПЦ МП на території Городищенської сільради». Рішення передбачало декілька пунктів:- встановити охорону будівель церковних громад УПЦ МП, ввести особливий режим їх роботи, заборонити проведення зборів, мітингів, ходів, а також інших масових заходів;- звернутись до релігійних громад УПЦ МП з проханням перейменувати назви громад та статути таким чином, аби відобразити у них зв'язок з Російською православною церквою;- доручити старостам провести збори в селах і розповісти на них про приналежність УПЦ МП до російської церкви;- встановити стенди з цією інформацією біля церков УПЦ МП;- доручити відділу земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки та юристу сільської ради провести перевірку законності використання земельних ділянок комунальної власності релігійними громадами УПЦ МП;- рекомендувати релігійним громадам УПЦ МП на території сільської ради перейти в Православну церкву України для «підтримання миру, релігійного спокою та збереження безперервного зв'язку зі світовим православ'ям».Позов до суду подали двоє людей: прихожанка церкви в селі Шклиньта священик Валерій Пилипчук. У позові священнослужитель зазначив, що через рішення сільради він «позбавлений можливості здійснювати богослужіння, релігійні культи та релігійні обряди, виражати і вільно поширювати свої релігійні переконання у громадах Української православної церкви».Засідання в цій справі відбулось 3 лютого. Суддя дійшов до висновку, що права на вільне віросповідання позивачів не порушуються, оскільки в рішенні сільради немає повної заборони діяльності УПЦ МП. «Позивачі не вказали, як саме оскаржуване рішення порушує їхні права на свободу світогляду і віросповідання та у чому полягають об'єктивні перешкоди у фактичній реалізації позивачами їх прав та свобод унаслідок прийняття зазначеного рішення. <...> Позивачі не довели, що внаслідок прийняття спірного рішення позбавлені можливості здійснити, реалізувати свої права повністю чи частково», – йдеться в рішенні. Відтак суд повністю відмовив в задоволенні позову.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію