Шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик, досі не опритомніла





Як розповіла в коментарі Тетяна Жураківська, стан дитини залишається важким: "Ніяких прогнозів ми не даємо. Дитина у дуже важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні. Вона в комі, до свідомості не приходила".



Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.



Досудове розслідування триває, додала Марина Балдич, про підозру 50-річному чоловіку, який збив дитину, поки не повідомлено.



Сім'я просить усіх небайдужих



Реквізити мами дівчинки:



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Кунц Галина Петрівна

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестирічна школярка, яка 25 січня потрапила під колеса легкового авто в селищі Торчин Луцького району , до свідомості не приходила та понад два тижні перебуває в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.Як розповіла в коментарі Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи медзакладу, стан дитини залишається важким: "Ніяких прогнозів ми не даємо. Дитина у дуже важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні. Вона в комі, до свідомості не приходила".Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції ВолиніДосудове розслідування триває, додала Марина Балдич, про підозру 50-річному чоловіку, який збив дитину, поки не повідомлено.Сім'я просить усіх небайдужих підтримати фінансово у цій складній ситуації. 5168757411505441

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