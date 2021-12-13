Шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик, досі не опритомніла

Шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик, досі не опритомніла
Шестирічна школярка, яка 25 січня потрапила під колеса легкового авто в селищі Торчин Луцького району, до свідомості не приходила та понад два тижні перебуває в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні.

Як розповіла в коментарі Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи медзакладу Тетяна Жураківська, стан дитини залишається важким: "Ніяких прогнозів ми не даємо. Дитина у дуже важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні. Вона в комі, до свідомості не приходила".

Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

Досудове розслідування триває, додала Марина Балдич, про підозру 50-річному чоловіку, який збив дитину, поки не повідомлено.

Сім'я просить усіх небайдужих підтримати фінансово у цій складній ситуації.

Реквізити мами дівчинки:

5168757411505441

Кунц Галина Петрівна

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Теги: ДТП, Торчина, 6-річна дівчинка, кома
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