Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб
Сьогодні, 13:45
У Туреччині та Сирії тривають пошуки жертв і тих, хто вижив під час сильного землетрусу 6 лютого. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 11000 осіб в обох країнах.
Про це пише УНІАН з посиланням на ВВС.
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що число загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягло 8754 людини. У поєднанні з 2470 відомими випадками смерті в Сирії загальне офіційне число загиблих становить 11224 людини.
Тим часом Всесвітня організації охорони здоров'я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів чоловік.
Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками і ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише УНІАН з посиланням на ВВС.
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що число загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягло 8754 людини. У поєднанні з 2470 відомими випадками смерті в Сирії загальне офіційне число загиблих становить 11224 людини.
Тим часом Всесвітня організації охорони здоров'я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів чоловік.
Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками і ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку встановлять майже 40 нових камер відеоспостереження
Сьогодні, 13:59
Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб
Сьогодні, 13:45
Судили волинянина, який на очах у дитини вбив собаку
Сьогодні, 13:29
Медіа