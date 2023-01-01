Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч осіб
У Туреччині та Сирії тривають пошуки жертв і тих, хто вижив під час сильного землетрусу 6 лютого. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 11000 осіб в обох країнах.

Про це пише УНІАН з посиланням на ВВС.

Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що число загиблих в результаті землетрусу в понеділок досягло 8754 людини. У поєднанні з 2470 відомими випадками смерті в Сирії загальне офіційне число загиблих становить 11224 людини.

Тим часом Всесвітня організації охорони здоров'я попереджає, що число жертв може різко зрости, а катастрофа може торкнутися понад 23 мільйонів чоловік.

Як повідомляється, родичі жертв, озброєні кирками і ломами, приєдналися до рятувальних робіт в одному з найбільш постраждалих турецьких міст.


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Теги: землетруси, Україна
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