Судили волинянина, який на очах у дитини вбив собаку





Справу розглядав Ківерцівський районний суд Волинської області 1 лютого, пише



Історія трапилася 28 вересня 2022 року, близько 14:30, біля приміщення магазину «Продукти» на вулиці Центральній, 18А, у селі Сокиричі Луцького району.



Чоловік у присутності двох неповнолітніх наступив безпритульному собаці на шию однією ногою, а іншою завдав не менше п'яти ударів по тулубу тварини. На прохання неповнолітньої особи зупинитися він відреагував нецензурною лайкою та продовжував знущатися з тварини. Потім він накинув на шию собаки мотузку й, затягнувши її та завдавши таким чином тварині особливих мук, витягнув її з магазину та пішов в напрямку с. Озеро. Там, неподалік від свого дому, чоловік залишив собаку у кущах біля водойми, після чого вона загинула.



У суді чоловік повністю визнав свою вину і просив суворо не карати.



Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, на час скоєння злочину чоловік виявляв ознаки легкої розумової відсталості, обтяженої алкогольною залежністю.



Зважаючи на це, суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік і 6 місяців, а також надання амбулаторної психіатричної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Житель Луцького району у присутності дітей вбив безпритульного собаку сіро-бежевого окрасу. На прохання неповнолітнього зупинитися чоловік відреагував нецензурною лайкою та продовжував знущатися з тварини.Справу розглядав Ківерцівський районний суд Волинської області 1 лютого, пише Конкурент Історія трапилася 28 вересня 2022 року, близько 14:30, біля приміщення магазину «Продукти» на вулиці Центральній, 18А, у селі Сокиричі Луцького району.Чоловік у присутності двох неповнолітніх наступив безпритульному собаці на шию однією ногою, а іншою завдав не менше п'яти ударів по тулубу тварини. На прохання неповнолітньої особи зупинитися він відреагував нецензурною лайкою та продовжував знущатися з тварини. Потім він накинув на шию собаки мотузку й, затягнувши її та завдавши таким чином тварині особливих мук, витягнув її з магазину та пішов в напрямку с. Озеро. Там, неподалік від свого дому, чоловік залишив собаку у кущах біля водойми, після чого вона загинула.У суді чоловік повністю визнав свою вину і просив суворо не карати.Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, на час скоєння злочину чоловік виявляв ознаки легкої розумової відсталості, обтяженої алкогольною залежністю.Зважаючи на це, суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік і 6 місяців, а також надання амбулаторної психіатричної допомоги.

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