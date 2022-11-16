Чи можуть військовослужбовці звільнитися зі служби під час воєнного стану





Про це розповідають експерти Центру безоплатної правової допомоги, пише



Військовослужбовці, що служать за контрактом, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть звільнитися з військової служби за таких підстав:



- досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

- наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

- звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

- наявність сімейних обставин чи інших поважних причин, у тому разі, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.



Серед таких сімейних обставин є:



- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

- виховання дитини з певними важкими ураженнями та хворобами, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади;

- необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

- наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

- необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

- вагітність військовослужбовця-жінки;

- перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.



Також відповідно до Закону в умовах воєнного стану можуть розірвати контракт зі Збройними Силами України за власним бажанням військовослужбовці з числа іноземців та осіб без громадянства.



Причини через які військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, можуть звільнитися з військової служби:



- у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

- за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.



У разі звільнення військовослужбовець повинен надати рапорт, в якому зазначається підстава звільнення та документи, які її підтверджують.



Порядок та строки розгляду рапорту на звільнення за сімейними обставинами військовослужбовця строкової служби



Командир військової частини зобов’язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім’ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.



Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержавши документи про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби та за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.



У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає заявнику відповідь про причини відмови й повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці, що підписали контракт, кадрові військові, мобілізовані резервісти можуть звільнитися зі служби під час дії воєнного стану за певних обставин.Про це розповідають експерти Центру безоплатної правової допомоги, пише ТСН Військовослужбовці, що служать за контрактом, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, можуть звільнитися з військової служби за таких підстав:- досягнення граничного віку перебування на військовій службі;- наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;- звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років та один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;- наявність сімейних обставин чи інших поважних причин, у тому разі, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу.- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;- виховання дитини з певними важкими ураженнями та хворобами, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади;- необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;- наявність дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;- необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;- необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;- вагітність військовослужбовця-жінки;- перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку.Також відповідно до Закону в умовах воєнного стану можуть розірвати контракт зі Збройними Силами України за власним бажанням військовослужбовці з числа іноземців та осіб без громадянства.- у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;- за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.У разі звільнення військовослужбовець повинен надати рапорт, в якому зазначається підстава звільнення та документи, які її підтверджують.Командир військової частини зобов’язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім’ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержавши документи про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби та за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає заявнику відповідь про причини відмови й повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

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