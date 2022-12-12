На Волині священник хотів взяти на поруки підозрюваного у зґвалтуванні





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише



Поліцією ще 21 червня 2022 року відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування неповнолітньої особи), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.



Обвинувачений утримується у Луцькому слідчому ізоляторі. Черговий термін його перебування за гратами спливав 2 лютого 2023 року. Від прокурора надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки чоловіка звинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину, існує високий ризик його переховування від судочинства та впливу на потерпілу дівчину та її матір.



У закритому судовому засіданні адвокат подав клопотання з проханням передати його підзахисного на особисту поруку священника церкви та слюсаря-електрика, який працює вахтовим методом у Рівному.



Крім письмової заяви ОСОБА_6 надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що він працює батюшкою у церкві, проживає там же. Його дохід складає приблизно 10 000 грн щомісячно. Йому відомо в якому кримінальному правопорушенні обвинувачують ОСОБА_5 і розмір своєї грошової відповідальності у разі порушення обов’язків, але він впевнений, що обвинувачений їх виконає.



«Так само крім письмової заяви ОСОБА_7 надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що він працює слюсарем-електриком в ЗАТ «РівнеЕнергоАльянс», його дохід складає приблизно 8 000 грн щомісяця. Працює у м. Рівне вахтовим методом по 2 тижні на роботі. Йому відомо в якому кримінальному правопорушенні обвинувачують ОСОБА_5 і розмір своєї грошової відповідальності у разі порушення обов’язків, але він впевнений, що обвинувачений їх виконає», – йдеться в ухвалі суду.



Відомо, що обвинувачений є особою не судимою, характеризується задовільно і має на утриманні трьох дітей, не працює, джерел доходу не має.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Олексій Шишилін клопотання прокурора задовольнив і продовжив строк тримання під вартою до 31 березня 2023 року включно. При цьому в ухвалі сказано, що особами, визначеними ч. 2 ст. 182 КПК України, у будь-який момент може бути внесена застава в розмірі 250 000 грн за обвинуваченого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця села Мельниця Ковельського району, який одружений і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, прокуратура обвинувачує у зґвалтуванні.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, пише Ковель Медіа. Поліцією ще 21 червня 2022 року відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 КК України (Зґвалтування неповнолітньої особи), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.Обвинувачений утримується у Луцькому слідчому ізоляторі. Черговий термін його перебування за гратами спливав 2 лютого 2023 року. Від прокурора надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки чоловіка звинувачують у вчиненні особливо тяжкого злочину, існує високий ризик його переховування від судочинства та впливу на потерпілу дівчину та її матір.У закритому судовому засіданні адвокат подав клопотання з проханням передати його підзахисного на особисту поруку священника церкви та слюсаря-електрика, який працює вахтовим методом у Рівному.Крім письмової заяви ОСОБА_6 надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що він працює батюшкою у церкві, проживає там же. Його дохід складає приблизно 10 000 грн щомісячно. Йому відомо в якому кримінальному правопорушенні обвинувачують ОСОБА_5 і розмір своєї грошової відповідальності у разі порушення обов’язків, але він впевнений, що обвинувачений їх виконає.«Так само крім письмової заяви ОСОБА_7 надав суду усні пояснення, в яких зазначив, що він працює слюсарем-електриком в ЗАТ «РівнеЕнергоАльянс», його дохід складає приблизно 8 000 грн щомісяця. Працює у м. Рівне вахтовим методом по 2 тижні на роботі. Йому відомо в якому кримінальному правопорушенні обвинувачують ОСОБА_5 і розмір своєї грошової відповідальності у разі порушення обов’язків, але він впевнений, що обвинувачений їх виконає», – йдеться в ухвалі суду.Відомо, що обвинувачений є особою не судимою, характеризується задовільно і має на утриманні трьох дітей, не працює, джерел доходу не має.Суддя Ковельського міськрайонного судуклопотання прокурора задовольнив і продовжив строк тримання під вартою до 31 березня 2023 року включно. При цьому в ухвалі сказано, що особами, визначеними ч. 2 ст. 182 КПК України, у будь-який момент може бути внесена застава в розмірі 250 000 грн за обвинуваченого.

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