У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:46
У селі Березолуки Луцького району сьогодні, 8 лютого, лунатимуть вибухи.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 8 лютого, з 13:00 до 15:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів.
Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 8 лютого, з 13:00 до 15:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів.
Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі лунатимуть вибухи
Сьогодні, 12:46
Новий наступ Росії: де й коли він може бути
Сьогодні, 11:35
Медіа