У Луцькому районі лунатимуть вибухи

У Луцькому районі лунатимуть вибухи
У селі Березолуки Луцького району сьогодні, 8 лютого, лунатимуть вибухи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Сьогодні, 8 лютого, з 13:00 до 15:00 піротехніки ДСНС здійснюватимуть ліквідацію вибухонебезпечних предметів. Знешкодження відбудеться біля села Березолуки Луцького району. Через це в деяких громадах можуть бути чутні звуки вибухів.

Рятувальники закликають громадян зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Теги: Луцький район, вибухи, рятувальники
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