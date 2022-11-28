У Луцьку встановлять майже 40 нових камер відеоспостереження

У Луцьку встановлять майже 40 нових камер відеоспостереження
У Луцьку продовжать розбудовувати комплексну систему відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» – майже 40 камер встановлять на проспекті Відродження та прилеглих вулицях.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Камери відеоспостереження будуть охоплювати всі перехрестя та прилеглі вулиці до проспекту Відродження, а саме: Софії Ковалевської, Щусєва, Захарова, Козакова, Вороніхіна, Гетьмана Мазепи тощо.

Також під відеоспостереження будуть взяті медичні установи та заклади освіти, які дотичні до проспекту.

«Безпека наших з вами дітей у пріоритеті при побудові комплексної системи відеоспостереження в місті Луцьку, – наголошують муніципали.

В рамках реалізації цього проєкту заплановано встановити:

– 36 оглядових камер відеоспостереження в межах цього проєкту, що дасть можливість диспетчерам пильно стежити та миттєво приймати рішення по усуненню псування комунального майна на тих об’єкта інфраструктури, що будуть встановлені.

– 3 камери з функцією розпізнавання номерних знаків по проспекту та його перехрестях, з метою швидкої, ефективної роботи правоохоронних органів в разі розслідування кримінальних злочинів.

Таке розміщення камер, як сподіваються у департаменті, вплине і на зниження та повне зупинення на вказаному проспекті та дотичних вулицях поширення так званих «закладок», які, на жаль, часто-густо закладають у скверах та місцях поруч шкіл, садочків та лікарень.

«Густота камер знизить вчинення адміністративних правопорушень вчинених шляхом нанесення графіті на міських фасадах, комунальних об’єктах інфраструктури тощо. А також прискорить розкриття вчинення таких правопорушень.

Дрібне хуліганство із нищення дерев, клумб, псування смітників, стрітрейсинг дорожнім покриттям – все це тепер зможуть відстежувати диспетчери департаменту та вживати заходів.

Комплекс цих заходів неодмінно позитивно вплине на зниження вчинення злочинів і на вказаних вулицях, і в місті в цілому, що значно полегшить роботу правоохоронних органів міста», – додають муніципали.

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Теги: камери відеоспостереження, Луцьк
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