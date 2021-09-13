Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу

Стас Павлючук став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів.



Про це повідомляють на сторінці



Окрім того, хлопець став срібним призером з бігу на 3000 метрів у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 –2007 років народження.



«Пишаємося юним спортсменом та його наставниками – тренерами-викладачами з легкої атлетики Олександром Данилюком і Дмитром Долинчуком», – йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школистав чемпіоном України з бігу на 1500 метрів.Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.Окрім того, хлопець став срібним призером з бігу на 3000 метрів у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 –2007 років народження.«Пишаємося юним спортсменом та його наставниками – тренерами-викладачами з легкої атлетики», – йдеться у дописі.

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