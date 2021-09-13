Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Сьогодні, 03:13
Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи Стас Павлючук став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів.
Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.
Окрім того, хлопець став срібним призером з бігу на 3000 метрів у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 –2007 років народження.
«Пишаємося юним спортсменом та його наставниками – тренерами-викладачами з легкої атлетики Олександром Данилюком і Дмитром Долинчуком», – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.
Окрім того, хлопець став срібним призером з бігу на 3000 метрів у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 –2007 років народження.
«Пишаємося юним спортсменом та його наставниками – тренерами-викладачами з легкої атлетики Олександром Данилюком і Дмитром Долинчуком», – йдеться у дописі.
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