Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу

Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Учень Ківерцівської дитячо-юнацької спортивної школи Стас Павлючук став чемпіоном України з бігу на 1500 метрів.

Про це повідомляють на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.

Окрім того, хлопець став срібним призером з бігу на 3000 метрів у Чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 –2007 років народження.

«Пишаємося юним спортсменом та його наставниками – тренерами-викладачами з легкої атлетики Олександром Данилюком і Дмитром Долинчуком», – йдеться у дописі.

Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу
Юнак із Волині став чемпіоном України з бігу


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Теги: Стас Павлючук, спорт, Ківерці, біг
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