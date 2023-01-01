У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО

У волинському пологовому за тиждень народилися 12 діток. ФОТО
Кохання породжує життя: ще 12 діток з’явилося у пологовому Нововолинської лікарні.

Про це пишуть сторінці Нововолинської центральної міської лікарні у фейсбуці.

Протягом тижня (30.01–06.02) відбулося 12 пологів. Серед новонароджених – 8 хлопчиків та 4 дівчинки.

«Вітаємо родини з поповненням! Здоров’я діткам та батькам і мирного неба! Наша оновлена фотозона чекає на немовлят з рідними!» – йдеться у дописі медзакладу.


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Теги: Пологовий, Нововолинськ, діти
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