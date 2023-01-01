ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер

ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер
ЗСУ за минулу добу ліквідували 910 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,

танків – 3 253 (+8) од,

бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,

артилерійських систем – 2 236 (+4) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,

засобів ППО – 228 (+1) од,

літаків – 295 (+1) од,

гелікоптерів – 285 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,

крилатих ракет – 796 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,

спеціальної техніки – 211 (+3) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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