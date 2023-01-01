ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,



танків – 3 253 (+8) од,



бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,



артилерійських систем – 2 236 (+4) од,



РСЗВ – 461 (+0) од,



засобів ППО – 228 (+1) од,



літаків – 295 (+1) од,



гелікоптерів – 285 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,



крилатих ракет – 796 (+0) од,



кораблів/катерів – 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,



спеціальної техніки – 211 (+3) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу ліквідували 910 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,танків – 3 253 (+8) од,бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,артилерійських систем – 2 236 (+4) од,РСЗВ – 461 (+0) од,засобів ППО – 228 (+1) од,літаків – 295 (+1) од,гелікоптерів – 285 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,крилатих ракет – 796 (+0) од,кораблів/катерів – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,спеціальної техніки – 211 (+3) од.Дані уточнюються.

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