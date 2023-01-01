ЗСУ за добу знищили понад 900 окупантів, літак та гелікоптер
Сьогодні, 09:05
ЗСУ за минулу добу ліквідували 910 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
танків – 3 253 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 228 (+1) од,
літаків – 295 (+1) од,
гелікоптерів – 285 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
спеціальної техніки – 211 (+3) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано,
танків – 3 253 (+8) од,
бойових броньованих машин – 6 458 (+15) од,
артилерійських систем – 2 236 (+4) од,
РСЗВ – 461 (+0) од,
засобів ППО – 228 (+1) од,
літаків – 295 (+1) од,
гелікоптерів – 285 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 961 (+3) од,
крилатих ракет – 796 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 112 (+5) од,
спеціальної техніки – 211 (+3) од.
Дані уточнюються.
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