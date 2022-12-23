Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 09:31
Сьогодні, 8 лютого, Волинь зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні з московитами. Орієнтовний час прибуття - 15:30. Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк" зустрічаємо екіпаж у селі Піддубці на АЗС «King Oil».
Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні з московитами. Орієнтовний час прибуття - 15:30. Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк" зустрічаємо екіпаж у селі Піддубці на АЗС «King Oil».
Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.
Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»
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