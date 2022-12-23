Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



"Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні з московитами. Орієнтовний час прибуття - 15:30. Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк" зустрічаємо екіпаж у селі Піддубці на АЗС «King Oil».



Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.



Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 лютого, Волинь зустрічає Гуманітарну місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.Про це повідомила волонтерка"Гуманітарна місія «НА ЩИТІ» повертає на Волинь тіла Героїв, які загинули на війні з московитами. Орієнтовний час прибуття - 15:30. Як повідомляє "Автомайдан України, Луцьк" зустрічаємо екіпаж у селі Піддубці на АЗС «King Oil».Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною."Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно", - наголошує волонтерка.Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ»

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