У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих





Про це пише



На місце пригоди оперативно прибули три спецмашини ДСНС, екстреної медичної допомоги, газової служби.



За словами очевидців, рятувальники через вікно евакуювали трьох малолітніх дітей та дорослих.



Відомо також, що сьогодні сталася пожежа у приміському селі Воля-Ковельська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 лютого, у Ковелі в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Володимирській орієнтовно о 15-й годині сталася пожежа.Про це пише Ковель Медіа. На місце пригоди оперативно прибули три спецмашини ДСНС, екстреної медичної допомоги, газової служби.За словами очевидців, рятувальники через вікно евакуювали трьох малолітніх дітей та дорослих.Відомо також, що сьогодні сталася пожежа у приміському селі Воля-Ковельська.

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