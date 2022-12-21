У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих

У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих
Сьогодні, 8 лютого, у Ковелі в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Володимирській орієнтовно о 15-й годині сталася пожежа.

Про це пише Ковель Медіа.

На місце пригоди оперативно прибули три спецмашини ДСНС, екстреної медичної допомоги, газової служби.

За словами очевидців, рятувальники через вікно евакуювали трьох малолітніх дітей та дорослих.
У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих

Відомо також, що сьогодні сталася пожежа у приміському селі Воля-Ковельська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
Сьогодні, 17:19
Дві російські ракети, випущені з літака, вдарили по Чернігівщині
Сьогодні, 17:11
У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих
Сьогодні, 16:56
Благодійний фонд Притули у Луцьку організовує навчання військовій підготовці для цивільних
Сьогодні, 16:53
Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО На Волині горів будинок: врятували 4 людей. ФОТО
03 лютий, 11:36
У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей У місті на Волині горіла квартира: з пожежі врятували чоловіка та евакуювали 18 людей
29 січень, 10:07
У Ковелі в пожежі врятували чоловіка У Ковелі в пожежі врятували чоловіка
21 грудень, 2022, 11:27
У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО У Ковелі згорів автомобіль. ВІДЕО
16 грудень, 2022, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
Сьогодні, 17:19
 0
Дві російські ракети, випущені з літака, вдарили по Чернігівщині
Сьогодні, 17:11
 0
У Ковелі – пожежа: через вікно евакуйовували трьох дітей та дорослих
Сьогодні, 16:56
 0
Благодійний фонд Притули у Луцьку організовує навчання військовій підготовці для цивільних
Сьогодні, 16:53
 0
Вулиці Луцька та прилеглих громад запропонували перейменувати на честь визначних українців
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8