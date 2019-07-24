Вулицю Пушкіна у Луцьку хочуть перейменувати у вулицю Вальдемара Пясецького

Вулицю Пушкіна у Луцьку хочуть перейменувати у вулицю Вальдемара Пясецького
Мер Луцька Ігор Поліщук вніс на розгляд сесії проект рішення про перейменування вул. Пушкіна на вул. Вальдемара Пясецького.

Про це він написав у Telegram.

Вальдемар Пясецький - один з найбільш відомих дослідників історії Луцька, автор понад сотні статей з історії Луцька, а також книг «Вулиці і майдани Луцька», «Пройдімося давнім Луцьком», «Луцьк. Історико-краєзнавчі нариси», «Родовід Лучеська великого», «Луцьк.Середмістя».

Вулиця Пушкіна - одна з найменших вулиць Луцька, яка знаходиться паралельно вулиці Кривий Вал.

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Теги: вулиця Пушкіна, Луцьк
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