«Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз»





Номер особового рахунку у газорозподільній компанії складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Обирайте зручні онлайн-сервіси:



- Особистий кабінет —



- Мобільний додаток:



• iOS — http://surl.li/bcptr

• Android — http://surl.li/bcptv



- Viber-бот —



- Telegram-бот —



- SMS на короткий номер 7104



Оплату необхідно проводити до 20 числа кожного місяця. Це дасть можливість забезпечити належну роботу газорозподільної системи, її обслуговування та ремонт, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та інших служб компанії.



«Волиньгаз», що працює під брендом РГК, та є Оператором газорозподільних мереж на Волині цілодобово забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи області.



«Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тис. споживачів газу та близько 4 тис. підприємств і організацій різних форм власності.



Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, просить споживачів надіслати показання лічильника газу з 1 по 5 січня.Номер особового рахунку у газорозподільній компанії складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Обирайте зручні онлайн-сервіси:- Особистий кабінет — https://cutt.ly/iO9ZpbQ - Мобільний додаток:• iOS — http://surl.li/bcptr• Android — http://surl.li/bcptv- Viber-бот — https://chats.viber.com/7104ua - Telegram-бот — https://t.me/ua7104_bot - SMS на короткий номер 7104Оплату необхідно проводити до 20 числа кожного місяця. Це дасть можливість забезпечити належну роботу газорозподільної системи, її обслуговування та ремонт, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та інших служб компанії.«Волиньгаз», що працює під брендом РГК, та є Оператором газорозподільних мереж на Волині цілодобово забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи області.«Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тис. споживачів газу та близько 4 тис. підприємств і організацій різних форм власності.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію