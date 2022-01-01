«Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз»

«Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз»
АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК, просить споживачів надіслати показання лічильника газу з 1 по 5 січня.

Номер особового рахунку у газорозподільній компанії складається з 10 цифр. Саме його потрібно використовувати, - повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».

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Оплату необхідно проводити до 20 числа кожного місяця. Це дасть можливість забезпечити належну роботу газорозподільної системи, її обслуговування та ремонт, цілодобову роботу аварійно-диспетчерської служби та інших служб компанії.

«Волиньгаз», що працює під брендом РГК, та є Оператором газорозподільних мереж на Волині цілодобово забезпечує безперебійну роботу газорозподільної системи області.

«Волиньгаз», як підприємство критичної інфраструктури не припиняло свою роботу під час воєнного стану та забезпечує доставку газу для понад 250 тис. споживачів газу та близько 4 тис. підприємств і організацій різних форм власності.

Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
«Передавайте показання лічильника газу з 1 по 5 січня», - «Волиньгаз»


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Теги: Волиньгаз, показники лічильника
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