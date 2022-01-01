Сили ППО збили 21 ракету над Одещиною

Сили ППО збили 21 ракету над Одещиною
Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили 21 ракету над територією Одеської області.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета! Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає», – підкреслив він.

Водночас, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, а тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють.

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Теги: ППО, Одещина
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