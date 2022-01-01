Сили ППО збили 21 ракету над Одещиною





Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.



«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета! Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає», – підкреслив він.



Водночас, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, а тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили протиповітряної оборони Збройних сил України збили 21 ракету над територією Одеської області.Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації«Підрозділами протиповітряної оборони над областю була збита 21 ракета! Уламки однієї з ворожих ракет потрапили в житловий будинок, на щастя постраждалих немає», – підкреслив він.Водночас, внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, а тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Всі служби на місцях і працюють.

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