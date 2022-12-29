Зранку 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет

Зранку 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет
Росія під час масованої ракетної атаки випустила по Україні більш як 120 ракет.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«29.12.22. Над усією більше 120 ракет, випущених «злобным русским миром», щоб зруйнувати критичну інфраструктуру і масово вбивати цивільних… Чекаємо на чергові пропозиції від «миротворців» про «мирне врегулювання», «гарантії безпеки для Росії» і про небажаність провокацій…», - написав він у Твіттері.

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Теги: Подоляк, ракети
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