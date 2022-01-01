90% Львова – без світла

у Львові було чутно вибухи. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.



Про відключення світла Андрій Садовий.



"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.



Голова ОВА Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 29 грудня, орієнтовно о 9:15. Голова ОВАповідомив про роботу ППО.Про відключення світла написав мер міста"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.Голова ОВА Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.

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