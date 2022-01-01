90% Львова – без світла
Сьогодні, 09:59
Сьогодні вранці, 29 грудня, орієнтовно о 9:15 у Львові було чутно вибухи. Голова ОВА Максим Козицький повідомив про роботу ППО.
Про відключення світла написав мер міста Андрій Садовий.
"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.
Голова ОВА Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.
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Про відключення світла написав мер міста Андрій Садовий.
"Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", - написав Садовий.
Голова ОВА Козицький написав, що частину ракет, які запустив ворог, на Львівщині сили ППО збили.
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