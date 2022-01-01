10 років за ґратами проведе особистий інформатор терориста Стрєлкова. ФОТО

10 років за ґратами проведе особистий інформатор терориста Стрєлкова. ФОТО
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська.

Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Встановлено, що на колишнього «министра обороны «днр» він вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення.

Там запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.
10 років за ґратами проведе особистий інформатор терориста Стрєлкова. ФОТО

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за:

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

10 років за ґратами проведе особистий інформатор терориста Стрєлкова. ФОТО

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Теги: СБУ, агент, Росія, інформатор Гіркіна
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