Над Києвом знищили 16 ракет, – Кличко

Над Києвом знищили 16 ракет, – Кличко
Сьогодні, 29 грудня, над Києвом під час масованої ракетної атаки українські військові збили 16 ракет.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - йдеться в повідомленні.

Згодом він уточнив, додавши, що збили ще одну, шістнадцяту.

Є руйнування у трьох районах Києва внаслідок ракетної атаки. В Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, в Печерському районі - дитячий майданчик. В Дарницькому районі уламками пошкоджено два приватних будинки.

"Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль. На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі — 14-річна дівчинка.
Всіх госпіталізували", - повідомив мер столиці.

Нагадаємо, що зранку 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет.


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Теги: Росія, Україна, війна
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