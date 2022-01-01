Над Києвом знищили 16 ракет, – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - йдеться в повідомленні.



Згодом він уточнив, додавши, що збили ще одну, шістнадцяту.



Є руйнування у трьох районах Києва внаслідок ракетної атаки. В Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, в Печерському районі - дитячий майданчик. В Дарницькому районі уламками пошкоджено два приватних будинки.



"Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль. На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі — 14-річна дівчинка.

Всіх госпіталізували", - повідомив мер столиці.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 29 грудня, над Києвом під час масованої ракетної атаки українські військові збили 16 ракет.Про це повідомив мер міста"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", - йдеться в повідомленні.Згодом він уточнив, додавши, що збили ще одну, шістнадцяту.Є руйнування у трьох районах Києва внаслідок ракетної атаки. В Голосіївському районі пошкоджено промислове підприємство, в Печерському районі - дитячий майданчик. В Дарницькому районі уламками пошкоджено два приватних будинки."Наразі двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку. Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Також на одній з центральних вулиць уламки ракети пошкодили автомобіль. На даний момент троє постраждалих у Києві. В тому числі — 14-річна дівчинка.Всіх госпіталізували", - повідомив мер столиці.Нагадаємо, що зранку 29 грудня Росія випустила по Україні понад 120 ракет

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