В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП





Про це Кирило Тимошенко.



"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі на Івано-Франківщині під час масованої ракетної атаки росіян ракета влетіла у житловий будинок та не вибухнула.Про це повідомив заступник голови Офісу президента"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За попередньою інформацією окупанти запустили 120 ракет

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