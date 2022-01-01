В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП

В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП
В селі на Івано-Франківщині під час масованої ракетної атаки росіян ракета влетіла у житловий будинок та не вибухнула.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За попередньою інформацією окупанти запустили 120 ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна
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