З Волині видворили двох нелегалів





Про це



Іноземців виявили та затримали у вересні та грудні цього року та поміщені до Волинського ПТПІ. Чоловіки у встановлений законодавством строк добровільно не виконали попереднє рішення суду про примусове повернення до країн походження.



28 грудня року працівниками Управління ДМС у Волинській області здійснено супровід іноземців до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.



Таким чином повністю виконали рішення суду про примусове видворення порушників.



Слід зазначити, що іноземцям, яких за рішенням суду примусово видворено, забороняється подальший в’їзд в Україну строком на 5 років.

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