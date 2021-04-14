З Волині видворили двох нелегалів

З Волині видворили двох нелегалів
З Волині видворили громадян Республіки Казахстан та Республіки Узбекистан за нехтування міграційними законами.

Про це інформує Міграційна служба Волинської області.

Іноземців виявили та затримали у вересні та грудні цього року та поміщені до Волинського ПТПІ. Чоловіки у встановлений законодавством строк добровільно не виконали попереднє рішення суду про примусове повернення до країн походження.

28 грудня року працівниками Управління ДМС у Волинській області здійснено супровід іноземців до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.

Таким чином повністю виконали рішення суду про примусове видворення порушників.

Слід зазначити, що іноземцям, яких за рішенням суду примусово видворено, забороняється подальший в’їзд в Україну строком на 5 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мігранти, нелегали, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 12:27
Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Сьогодні, 12:24
З Волині видворили двох нелегалів
Сьогодні, 12:21
У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута
Сьогодні, 11:38
В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу На Волині викрили канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу
14 квітень, 2021, 13:49
На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму
19 квітень, 2019, 12:25
На Волині виявили нелегала з Вірменії На Волині виявили нелегала з Вірменії
20 липень, 19:30
На Волині виявили двох росіян-нелегалів На Волині виявили двох росіян-нелегалів
31 травень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
 0
30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком
Сьогодні, 12:45
 0
Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 12:27
 0
Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Сьогодні, 12:24
 0
З Волині видворили двох нелегалів
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8