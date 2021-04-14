З Волині видворили двох нелегалів
Сьогодні, 12:21
З Волині видворили громадян Республіки Казахстан та Республіки Узбекистан за нехтування міграційними законами.
Про це інформує Міграційна служба Волинської області.
Іноземців виявили та затримали у вересні та грудні цього року та поміщені до Волинського ПТПІ. Чоловіки у встановлений законодавством строк добровільно не виконали попереднє рішення суду про примусове повернення до країн походження.
28 грудня року працівниками Управління ДМС у Волинській області здійснено супровід іноземців до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.
Таким чином повністю виконали рішення суду про примусове видворення порушників.
Слід зазначити, що іноземцям, яких за рішенням суду примусово видворено, забороняється подальший в’їзд в Україну строком на 5 років.
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Про це інформує Міграційна служба Волинської області.
Іноземців виявили та затримали у вересні та грудні цього року та поміщені до Волинського ПТПІ. Чоловіки у встановлений законодавством строк добровільно не виконали попереднє рішення суду про примусове повернення до країн походження.
28 грудня року працівниками Управління ДМС у Волинській області здійснено супровід іноземців до одного з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні та передано представникам ДПС України.
Таким чином повністю виконали рішення суду про примусове видворення порушників.
Слід зазначити, що іноземцям, яких за рішенням суду примусово видворено, забороняється подальший в’їзд в Україну строком на 5 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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