У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута

Олексій Аврамук.



Про це



Водій 1 протитанкового відділення протитанкового відділення протитанкового взводу механізованого батальйону солдат військової служби житель с.Жабче Аврамук Олексій Володимирович, 1975 р.н., вірний військовій присязі помер 28 грудня 2022 року у лікарні міста Дніпро. Він отримав важкі поранення, несумісні з життям, 22 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.



Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні у Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.



Завтра, 30 грудня, 0 10:30 кортеж із тілом Олексія Аврамука вирушить із Луцька у напрямку рідного Жабча, де його поховають як Героя.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам’ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка знову сколихнула Городищенську громаду. 28 грудня, виконуючи обов’язки військової служби та захищаючи Батьківщину, загинув житель с.ЖабчеПро це повідомили у пресслужбі громади.Водій 1 протитанкового відділення протитанкового відділення протитанкового взводу механізованого батальйону солдат військової служби житель с.Жабче Аврамук Олексій Володимирович, 1975 р.н., вірний військовій присязі помер 28 грудня 2022 року у лікарні міста Дніпро. Він отримав важкі поранення, несумісні з життям, 22 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні у Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.Завтра, 30 грудня, 0 10:30 кортеж із тілом Олексія Аврамука вирушить із Луцька у напрямку рідного Жабча, де його поховають як Героя.

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