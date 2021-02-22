У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута

У лікарні помер волинянин Олексій Аврамук, який отримав поранення біля Бахмута
Сумна звістка знову сколихнула Городищенську громаду. 28 грудня, виконуючи обов’язки військової служби та захищаючи Батьківщину, загинув житель с.Жабче Олексій Аврамук.

Про це повідомили у пресслужбі громади.

Водій 1 протитанкового відділення протитанкового відділення протитанкового взводу механізованого батальйону солдат військової служби житель с.Жабче Аврамук Олексій Володимирович, 1975 р.н., вірний військовій присязі помер 28 грудня 2022 року у лікарні міста Дніпро. Він отримав важкі поранення, несумісні з життям, 22 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу східної околиці міста Бахмут Донецької області.

Для вшанування пам’яті загиблого військовослужбовця у російсько-українській війні у Городищенській громаді оголосили триденну жалобу.

Завтра, 30 грудня, 0 10:30 кортеж із тілом Олексія Аврамука вирушить із Луцька у напрямку рідного Жабча, де його поховають як Героя.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам’ять!

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Теги: Аврамук, помер, військовий, Бахмут, поранення
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