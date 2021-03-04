Тривалий час не виходила на зв'язок: у Луцьку рятувальники визволили бабусю із зачиненої квартири
Сьогодні, 11:20
Минулої доби волинські рятувальники тричі відкачували води з садиб волинян та виїжджали на аварійне відкривання дверей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 грудня рятувальники Волині тричі виїжджали відкачувати талу й дощову воду з приватних господарств та комунальних закладів.
У селищі Турійськ працівники ДСНС відкачали 80 кубометрів води з присадибної ділянки на вулиці Озерній, а в селищі Люблинець на Ковельщині з підвалу житлового будинку та прибудинкової території рятувальники відкачали 70 кубометрів води.
У Нововолинську бійці ДСНС працювали на території міського комунального закладу, де з підвального приміщення відпомпували 45 метрів кубічних води.
Увечері минулої доби у Луцьку рятувальники виїжджали на аварійне відкривання дверей – у квартирі на п’ятому поверсі на вулиці Митрополита Шептицького за зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка не виходила певний час на зв'язок.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту й бензорізу відчинили двері й надали доступ до квартири родичів і медиків. На щастя, господиня була живою й не потребувала госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
28 грудня рятувальники Волині тричі виїжджали відкачувати талу й дощову воду з приватних господарств та комунальних закладів.
У селищі Турійськ працівники ДСНС відкачали 80 кубометрів води з присадибної ділянки на вулиці Озерній, а в селищі Люблинець на Ковельщині з підвалу житлового будинку та прибудинкової території рятувальники відкачали 70 кубометрів води.
У Нововолинську бійці ДСНС працювали на території міського комунального закладу, де з підвального приміщення відпомпували 45 метрів кубічних води.
Увечері минулої доби у Луцьку рятувальники виїжджали на аварійне відкривання дверей – у квартирі на п’ятому поверсі на вулиці Митрополита Шептицького за зачиненими дверима перебувала літня жінка, яка не виходила певний час на зв'язок.
Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту й бензорізу відчинили двері й надали доступ до квартири родичів і медиків. На щастя, господиня була живою й не потребувала госпіталізації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Тривалий час не виходила на зв'язок: у Луцьку рятувальники визволили бабусю із зачиненої квартири
Сьогодні, 11:20
Над Києвом знищили 16 ракет, – Кличко
Сьогодні, 11:05
Сили ППО збили 21 ракету над Одещиною
Сьогодні, 10:39
Медіа