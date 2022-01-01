Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині

Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні Львівщина потерпіла від чергової масованої ракетної атаки росіян. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Інформації про потерпілих станом на цю мить немає.

На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.

Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів.

За словами Козицького, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.


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Теги: Львівщина, інфраструктура, ракетні удари
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