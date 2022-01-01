Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 12:27
Сьогодні Львівщина потерпіла від чергової масованої ракетної атаки росіян. Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Інформації про потерпілих станом на цю мить немає.
На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.
Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів.
За словами Козицького, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.
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Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Сили ППО знищили 70% ракет, які летіли над Львівщиною. Інформації про потерпілих станом на цю мить немає.
На Львівщині застосували аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергоінфраструктури.
Станом на 11:40 у Львівській області без електропостачання понад 470 тисяч абонентів. Найскладніша ситуація з відновленням електропостачання у Львові та навколишніх населених пунктів.
За словами Козицького, енергетики вже розпочали ремонтні роботи і до кінця дня мають відновити електропостачання в обласному центрі.
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