30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком

Олександром Кравчуком.



Про це повідомили на сторінці мерії.



40-річний лучанин Кравчук Олександр Дмитрович був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.







Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомили на сторінці мерії.40-річний лучанин Кравчук Олександр Дмитрович був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону. Загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.

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