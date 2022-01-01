30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком

30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком
Завтра, 30 грудня, у Луцьку відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Кравчуком.

Про це повідомили на сторінці мерії.

40-річний лучанин Кравчук Олександр Дмитрович був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.

Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Олександр Кравчук, Луцьк, похорон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком
Сьогодні, 12:45
Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 12:27
Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Сьогодні, 12:24
З Волині видворили двох нелегалів
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями 7 грудня Луцьк прощатиметься із двома Героями
06 грудень, 15:53
Сьогодні мав би відзначати 30-річчя: Луцьк попрощався із полеглим Героєм Іваном Газюком Сьогодні мав би відзначати 30-річчя: Луцьк попрощався із полеглим Героєм Іваном Газюком
01 грудень, 15:00
Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком Залишилося 6 дітей: Луцьк попрощався із загиблим Героєм Віктором Анченком
24 листопад, 17:00
Луцьк попрощався із загиблим захисником Луцьк попрощався із загиблим захисником
21 листопад, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
 0
30 грудня Луцьк прощатиметься із загиблим захисником Олександром Кравчуком
Сьогодні, 12:45
 0
Ракети пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині
Сьогодні, 12:27
 0
Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Сьогодні, 12:24
 0
З Волині видворили двох нелегалів
Сьогодні, 12:21
 0
Медіа
відео
1/8