Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ

Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Співробітники Служби безпеки України вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.

Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України).

Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.

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Теги: Росія, Україна, війна, Полтава
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