Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ

Олександру Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.



Відповідну інформацію кореспонденту



Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України).



Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Служби безпеки України вручили меру Полтавипідозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України).Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.

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