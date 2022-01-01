Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
Співробітники Служби безпеки України вручили меру Полтави Олександру Мамаю підозру через несанкціоноване поширення даних про Збройні сили України.
Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.
Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України).
Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.
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Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило джерело у правоохоронних органах.
Так, Мамая підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 114-2 Кримінального кодексу України).
Підозру меру правоохоронці вручили у будівлі міськради.
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