У Брестській області в Білорусі впала ракета С-300





Про це повідомляє моніторингова група



Згодом це підтвердив урядовий ресурс «Белта».



«Сьогодні вранці неподалік села Горбаха ППО збили ракету. Згідно з попередньою інформацією постраждалих немає», – йдеться у дописі «Гаюна».



Чи була збита ракета, чи впала сама – поки що невідомо.



За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК С-300.



Як інформує "Белта", розглядаються дві основні версії:



1. Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.



2. Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Іванівському районі Брестській області Білорусі впала ракета від ЗРК «С-300».Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на інформацію у соцмережах.Згодом це підтвердив урядовий ресурс «Белта».«Сьогодні вранці неподалік села Горбаха ППО збили ракету. Згідно з попередньою інформацією постраждалих немає», – йдеться у дописі «Гаюна».Чи була збита ракета, чи впала сама – поки що невідомо.За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК С-300.Як інформує "Белта", розглядаються дві основні версії:1. Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.2. Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.

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