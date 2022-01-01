У Брестській області в Білорусі впала ракета С-300
Сьогодні, 13:20
В Іванівському районі Брестській області Білорусі впала ракета від ЗРК «С-300».
Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на інформацію у соцмережах.
Згодом це підтвердив урядовий ресурс «Белта».
«Сьогодні вранці неподалік села Горбаха ППО збили ракету. Згідно з попередньою інформацією постраждалих немає», – йдеться у дописі «Гаюна».
Чи була збита ракета, чи впала сама – поки що невідомо.
За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК С-300.
Як інформує "Белта", розглядаються дві основні версії:
1. Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.
2. Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.
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Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на інформацію у соцмережах.
Згодом це підтвердив урядовий ресурс «Белта».
«Сьогодні вранці неподалік села Горбаха ППО збили ракету. Згідно з попередньою інформацією постраждалих немає», – йдеться у дописі «Гаюна».
Чи була збита ракета, чи впала сама – поки що невідомо.
За твердженням місцевих пабліків, ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Судячи з опублікованих знімків, це є частини ракети від ЗРК С-300.
Як інформує "Белта", розглядаються дві основні версії:
1. Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.
2. Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі.
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