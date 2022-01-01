Цілковиту заборону УПЦ МП підтримують 54% українців, – опитування





Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує



Загалом 78% респондентів заявили, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП. З-поміж них 54% вважають, що УПЦ потрібно заборонити повністю. Ще 24% підтримують м’якший підхід – встановлення державного контролю та нагляду над діяльністю церкви.



Лише 12% опитаних вважають, що нічого не варто робити й не варто втручатися в справи УПЦ, а лише розслідувати окремі можливі випадки порушень.



У всіх регіонах України підтримують проактивну позицію держави щодо УПЦ МП. Найбільше за повну заборону церкви виступають у центральних (62%) та західних (57%) областях. На півдні та сході повну заборону підтримують 48% та 41% опитаних відповідно. Натомість там відносно більше прихильників державного контролю та нагляду за церквою.



Також соціологи зазначають, що й українськомовні, й двомовні, й російськомовні опитані підтримують проактивну позицію владу щодо УПЦ МП. У російськомовних українців це підтримка дещо нижча, але все одно істотна – 68%, зокрема 44% підтримують повну заборону.



Детальніше про опитування



Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проводили упродовж 4-27 грудня. Опитали 1010 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму, частини Луганщини та Донеччини.



За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.



За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Якщо ще в травні серед всіх опитаних респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях, то зараз через відключення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати лише 2 респондентів (з 1010), які наразі проживають в окупованих населених пунктах.



Соціологи кажуть, що погляди респондентів в окупації дещо відрізнялися, але загальні тенденції досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 54% українців вважають, що Українську православну церкву (Московського патріархату) потрібно повністю заборонити.Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Громадське Загалом 78% респондентів заявили, що держава так чи інакше має втрутитися в діяльність УПЦ МП. З-поміж них 54% вважають, що УПЦ потрібно заборонити повністю. Ще 24% підтримують м’якший підхід – встановлення державного контролю та нагляду над діяльністю церкви.Лише 12% опитаних вважають, що нічого не варто робити й не варто втручатися в справи УПЦ, а лише розслідувати окремі можливі випадки порушень.У всіх регіонах України підтримують проактивну позицію держави щодо УПЦ МП. Найбільше за повну заборону церкви виступають у центральних (62%) та західних (57%) областях. На півдні та сході повну заборону підтримують 48% та 41% опитаних відповідно. Натомість там відносно більше прихильників державного контролю та нагляду за церквою.Також соціологи зазначають, що й українськомовні, й двомовні, й російськомовні опитані підтримують проактивну позицію владу щодо УПЦ МП. У російськомовних українців це підтримка дещо нижча, але все одно істотна – 68%, зокрема 44% підтримують повну заборону.Всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» проводили упродовж 4-27 грудня. Опитали 1010 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму, частини Луганщини та Донеччини.За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Якщо ще в травні серед всіх опитаних респондентів 2,5-4% проживали на окупованих після 24 лютого територіях, то зараз через відключення окупантами телефонного зв’язку вдалося опитати лише 2 респондентів (з 1010), які наразі проживають в окупованих населених пунктах.Соціологи кажуть, що погляди респондентів в окупації дещо відрізнялися, але загальні тенденції досить подібні. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.

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