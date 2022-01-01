Росія знову обстрілює Харків
Сьогодні, 14:57
Росія сьогодні, 29 грудня, вдруге за день масовано обстрілює Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм.
"Знову б'ють по Харкову. Цього разу – по обʼєктах інфраструктури Індустріального району. Щодо руйнувань і постраждалих інформація уточнюється", – написав він.
Нагадаємо, що у четвер, 29 грудня, Росія з самого ранку атакувала Харків. Окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм.
"Знову б'ють по Харкову. Цього разу – по обʼєктах інфраструктури Індустріального району. Щодо руйнувань і постраждалих інформація уточнюється", – написав він.
Нагадаємо, що у четвер, 29 грудня, Росія з самого ранку атакувала Харків. Окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.
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