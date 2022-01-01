Росія знову обстрілює Харків

Росія знову обстрілює Харків
Росія сьогодні, 29 грудня, вдруге за день масовано обстрілює Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм.

"Знову б'ють по Харкову. Цього разу – по обʼєктах інфраструктури Індустріального району. Щодо руйнувань і постраждалих інформація уточнюється", – написав він.

Нагадаємо, що у четвер, 29 грудня, Росія з самого ранку атакувала Харків. Окупанти завдали чергового масованого удару по Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського підприємця судитимуть за несплату понад 6 мільйонів гривень податків
Сьогодні, 15:47
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Сьогодні, 15:37
Росія знову обстрілює Харків
Сьогодні, 14:57
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
Сьогодні, 14:40
Цілковиту заборону УПЦ МП підтримують 54% українців, – опитування
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
Сьогодні, 14:40
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі Що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Сьогодні, 12:24
В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП В селі на Івано-Франківщині ракета влетіла у будинок і не вибухнула, – ОП
Сьогодні, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинського підприємця судитимуть за несплату понад 6 мільйонів гривень податків
Сьогодні, 15:47
 0
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Сьогодні, 15:37
 0
Росія знову обстрілює Харків
Сьогодні, 14:57
 0
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
Сьогодні, 14:40
 0
Цілковиту заборону УПЦ МП підтримують 54% українців, – опитування
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8