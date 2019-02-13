Волинського підприємця судитимуть за несплату понад 6 мільйонів гривень податків

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення волинським підприємцем ухилення від сплати податків у великих розмірах, здійснення ним фінансових операцій із майном, одержаним злочинним шляхом, та внесення завідомо неправдивих відомостей у документи й подання таких документів для проведення державної реєстрації ФОП.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство встановило, що суб’єкт господарювання, аби уникнути сплати податків, вносив неправдиві відомості щодо одержаних доходів у податкову звітність, вів подвійну бухгалтерію та всіляко приховував обсяги своєї діяльності.Отримані незаконним шляхом кошти він легалізовував у різний спосіб.Окрім того, задля уможливлення цих оборудок, зареєстрував громадянина підприємцем та використовував розрахункові рахунки підконтрольного ФОП для розрахунків за продукцію, попри те, що той фактично підприємницької діяльності не здійснював.Міру покарання обвинуваченому обере суд.