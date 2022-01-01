Масований обстріл України: сьогодні Росія атакувала 10 областей

Масований обстріл України: сьогодні Росія атакувала 10 областей
Російські війська сьогодні під час масованої ракетної атаки обстріляли 10 областей України. Ворожі ракети пошкодили 28 об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера ДСНС Олександра Хорунжого під час брифінгу.

"Щодо масованих ракетних ударів по Україні, то внаслідок них було уражено 10 областей, пошкоджено 28 об’єктів. З них 18 - це приватні житлові будинки, решта - об’єкти критичної інфраструктури", - заявив він.

За словами речника ДСНС, внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро осіб, з них троє чоловіків, жінка та дитина.

Хорунжий зазначив, що у Києві відомо про влучання уламків ракет у Дарницькому, Печерському, Голосіївському та Солом’янському районах. На місці тривають рятувальні роботи. На щастя, минулося без жертв, але інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні Росія випустила по Україні 69 ракет, українські захисники збили 54 з них.

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Теги: Росія, Україна, війна
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