Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині

Волинянин, майстер-сержантзагинув 24 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружиніі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 17 червня 2022 року, прикордонника нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня, посмертно.Державну нагороду Оксані Ткачук - дружині загиблого, сьогодні вручили в управлінні Волинського прикордонного загону. Вшанувавши пам`ять Миколи, військові помолилися за упокій душ усіх Героїв, які віддали своє життя за Україну.