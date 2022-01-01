Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині

Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Волинянин, майстер-сержант Микола Ткачук загинув 24 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині Оксані.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 17 червня 2022 року, прикордонника нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня, посмертно.

Державну нагороду Оксані Ткачук - дружині загиблого, сьогодні вручили в управлінні Волинського прикордонного загону. Вшанувавши пам`ять Миколи, військові помолилися за упокій душ усіх Героїв, які віддали своє життя за Україну.
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині


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Теги: Волинь, прикордонник, орден, дружина
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