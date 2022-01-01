Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині
Сьогодні, 15:37
Волинянин, майстер-сержант Микола Ткачук загинув 24 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Орден «За мужність», яким посмертно нагородили волинського прикордонника, вручили його дружині Оксані.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 17 червня 2022 року, прикордонника нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня, посмертно.
Державну нагороду Оксані Ткачук - дружині загиблого, сьогодні вручили в управлінні Волинського прикордонного загону. Вшанувавши пам`ять Миколи, військові помолилися за упокій душ усіх Героїв, які віддали своє життя за Україну.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, відповідно до Указу Президента України від 17 червня 2022 року, прикордонника нагороджено орденом «За мужність» ІІ ступеня, посмертно.
Державну нагороду Оксані Ткачук - дружині загиблого, сьогодні вручили в управлінні Волинського прикордонного загону. Вшанувавши пам`ять Миколи, військові помолилися за упокій душ усіх Героїв, які віддали своє життя за Україну.
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