Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
Сьогодні, 14:40
Наразі у Білорусі та в прикордонних російських областях удвічі менше російських військ, ніж було у лютому 2022 року, коли окупанти наступали на Київ.
Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, пише Громадське.
Так, у Білорусі, Брянській та Курській областях наразі 22 тисячі російських солдатів. Натомість у лютому для наступу на Київ рф залучала 45,5 тисячі військових.
«Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військ: сухопутних військ та сил спеціальних операцій — спільне угруповання буде приблизно 30 тисяч. Це все одне менше за те <угруповання>, що брало участь у повномасштабному вторгненні», — сказав Громов.
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Також він розповів, що ситуація уздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Там російські війська продовжують навчання на полігонах. За даними Генштабу, у Білорусі зараз до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.
«На сьогодні Росія вивезла з Білорусі всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ, які створили в інтересах РФ напередодні нападу на Україну. А Мінськ має обмежені можливості щодо забезпечення боєприпасами наступального угруповання», — розповів Громов.
Він додав, що безпосередній вступ Білорусі у війну проти України залежатиме від того, чи вдасться окупантами просунутися на Донецькому напрямку та від дій Сил оборони.
Водночас росія розширює контроль над військовими аеродромами у Білорусі. Додатково обладнують літовища у Мачулищах, Барановичах та Луниненці. У Генштабі кажуть, що саме аеродром у Мачулищах росіяни хочуть зробити ключовим логістичним хабом для своїх військ.
Нагадаємо, що у Брестській області в Білорусі впала ракета С-300.
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Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, пише Громадське.
Так, у Білорусі, Брянській та Курській областях наразі 22 тисячі російських солдатів. Натомість у лютому для наступу на Київ рф залучала 45,5 тисячі військових.
«Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військ: сухопутних військ та сил спеціальних операцій — спільне угруповання буде приблизно 30 тисяч. Це все одне менше за те <угруповання>, що брало участь у повномасштабному вторгненні», — сказав Громов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: що собою являє армія Білорусі та які існують сценарії нападу на Україну з півночі
Також він розповів, що ситуація уздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Там російські війська продовжують навчання на полігонах. За даними Генштабу, у Білорусі зараз до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.
«На сьогодні Росія вивезла з Білорусі всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ, які створили в інтересах РФ напередодні нападу на Україну. А Мінськ має обмежені можливості щодо забезпечення боєприпасами наступального угруповання», — розповів Громов.
Він додав, що безпосередній вступ Білорусі у війну проти України залежатиме від того, чи вдасться окупантами просунутися на Донецькому напрямку та від дій Сил оборони.
Водночас росія розширює контроль над військовими аеродромами у Білорусі. Додатково обладнують літовища у Мачулищах, Барановичах та Луниненці. У Генштабі кажуть, що саме аеродром у Мачулищах росіяни хочуть зробити ключовим логістичним хабом для своїх військ.
Нагадаємо, що у Брестській області в Білорусі впала ракета С-300.
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