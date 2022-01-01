Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб





Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, пише



Так, у Білорусі, Брянській та Курській областях наразі 22 тисячі російських солдатів. Натомість у лютому для наступу на Київ рф залучала 45,5 тисячі військових.



«Навіть у разі залучення всіх бойових білоруських військ: сухопутних військ та сил спеціальних операцій — спільне угруповання буде приблизно 30 тисяч. Це все одне менше за те <угруповання>, що брало участь у повномасштабному вторгненні», — сказав Громов.



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Також він розповів, що ситуація уздовж кордону з Білоруссю залишається контрольованою та стабільною. Там російські війська продовжують навчання на полігонах. За даними Генштабу, у Білорусі зараз до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння та військової техніки.



«На сьогодні Росія вивезла з Білорусі всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ, які створили в інтересах РФ напередодні нападу на Україну. А Мінськ має обмежені можливості щодо забезпечення боєприпасами наступального угруповання», — розповів Громов.



Він додав, що безпосередній вступ Білорусі у війну проти України залежатиме від того, чи вдасться окупантами просунутися на Донецькому напрямку та від дій Сил оборони.



Водночас росія розширює контроль над військовими аеродромами у Білорусі. Додатково обладнують літовища у Мачулищах, Барановичах та Луниненці. У Генштабі кажуть, що саме аеродром у Мачулищах росіяни хочуть зробити ключовим логістичним хабом для своїх військ.



Нагадаємо, що

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