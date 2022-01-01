Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 13:40
Ознак повторного наступу з боку Білорусі на північ України наразі не спостерігається. Поки ворог лише здійснює маневри, аби відволікти наші війська з полів битв на півдні та сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.
За його словами, нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.
"Вони робили це відкрито вдень, щоб усі це бачили, навіть якщо <ми> не хотіли", - сказав Буданов, додавши, що не бачить реальної, безпосередньої загрози з білоруської сторони.
"Поки я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі", - стверджує Буданов.
Білорусь використовувалася російськими військами як плацдарм для нападів, але очільник ГУР вважає, що білоруське суспільство не підтримає будь-яку подальшу участь у війні, а аналітики сумніваються в рівні готовності її 48-тисячної армії.
"Тому президент Лукашенко вживає всіх заходів, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", - підсумував Буданов.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.
За його словами, нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.
"Вони робили це відкрито вдень, щоб усі це бачили, навіть якщо <ми> не хотіли", - сказав Буданов, додавши, що не бачить реальної, безпосередньої загрози з білоруської сторони.
"Поки я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі", - стверджує Буданов.
Білорусь використовувалася російськими військами як плацдарм для нападів, але очільник ГУР вважає, що білоруське суспільство не підтримає будь-яку подальшу участь у війні, а аналітики сумніваються в рівні готовності її 48-тисячної армії.
"Тому президент Лукашенко вживає всіх заходів, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", - підсумував Буданов.
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