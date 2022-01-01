Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі

Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі
Ознак повторного наступу з боку Білорусі на північ України наразі не спостерігається. Поки ворог лише здійснює маневри, аби відволікти наші війська з полів битв на півдні та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.

За його словами, нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону та повернувся через кілька годин з усіма на борту.

"Вони робили це відкрито вдень, щоб усі це бачили, навіть якщо <ми> не хотіли", - сказав Буданов, додавши, що не бачить реальної, безпосередньої загрози з білоруської сторони.

"Поки я не бачу жодних ознак підготовки вторгнення до Києва чи північних районів з Білорусі", - стверджує Буданов.

Білорусь використовувалася російськими військами як плацдарм для нападів, але очільник ГУР вважає, що білоруське суспільство не підтримає будь-яку подальшу участь у війні, а аналітики сумніваються в рівні готовності її 48-тисячної армії.

"Тому президент Лукашенко вживає всіх заходів, щоб не допустити катастрофи для своєї країни", - підсумував Буданов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Буданов, вторгнення з Білорусі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цілковиту заборону УПЦ МП підтримують 54% українців, – опитування
Сьогодні, 14:13
Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 13:40
У Брестській області в Білорусі впала ракета С-300
Сьогодні, 13:20
Росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК
Сьогодні, 13:15
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
Схожі новини
Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов Ситуація на фронті зайшла у глухий кут, – Буданов
Сьогодні, 09:38
Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО Очільник ГУР МО Буданов відвідав Бахмут. ФОТО
28 грудень, 12:37
Хочуть збити з пантелику: Буданов розповів, чи є загроза нападу з Білорусі Хочуть збити з пантелику: Буданов розповів, чи є загроза нападу з Білорусі
24 грудень, 15:43
Чому активно «розганяється» тема «повторного наступу з Білорусі» Чому активно «розганяється» тема «повторного наступу з Білорусі»
06 грудень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цілковиту заборону УПЦ МП підтримують 54% українців, – опитування
Сьогодні, 14:13
 0
Буданов відповів, чи є зараз ознаки повторного вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 13:40
 0
У Брестській області в Білорусі впала ракета С-300
Сьогодні, 13:20
 0
Росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК
Сьогодні, 13:15
 0
Меру Полтави вручили підозру: поширював дані про ЗСУ
Сьогодні, 12:52
 0
Медіа
відео
1/8