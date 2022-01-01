Росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК





Про це



"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що внаслідок ворожої атаки один з працівників отримав легкі поранення. Потерпілого шпиталізували до лікарні.



У ДТЕК наголосили, що це вже 22 атака Москви на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки російські війська вкотре обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК.Про це повідомили у пресслужбі компанії."Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що внаслідок ворожої атаки один з працівників отримав легкі поранення. Потерпілого шпиталізували до лікарні.У ДТЕК наголосили, що це вже 22 атака Москви на енергетичні об'єкти ДТЕК.

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