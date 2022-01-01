Росіяни влучили в одну з електростанцій ДТЕК
Сьогодні, 13:15
У четвер, 29 грудня, під час масованої ракетної атаки російські війська вкотре обстріляли одну з теплових електростанцій ДТЕК.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки один з працівників отримав легкі поранення. Потерпілого шпиталізували до лікарні.
У ДТЕК наголосили, що це вже 22 атака Москви на енергетичні об'єкти ДТЕК.
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Про це повідомили у пресслужбі компанії.
"Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки один з працівників отримав легкі поранення. Потерпілого шпиталізували до лікарні.
У ДТЕК наголосили, що це вже 22 атака Москви на енергетичні об'єкти ДТЕК.
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