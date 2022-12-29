На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів

На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів
Від початку деокупаційних заходів в Миколаївській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів.

Під час брифінгу в Military Media Center про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, пише LB.ua.

“З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб”, – поінформував Сергєєв.

В деокупованих районах слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53 700 кримінальних проваджень за фактами скоєння російськими військовими та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.

Найбільше проваджень (42 тисячі) було розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) відкрито понад 9 000 справ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Салюти та феєрверки – під забороною: як каратимуть порушників на Волині
Сьогодні, 17:16
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
Сьогодні, 17:01
На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів
Сьогодні, 16:42
Як діятиме комендантська година у новорічну ніч: повідомили важливі деталі
Сьогодні, 16:30
Масований обстріл України: сьогодні Росія атакувала 10 областей
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
Сьогодні, 17:01
Масований обстріл України: сьогодні Росія атакувала 10 областей Масований обстріл України: сьогодні Росія атакувала 10 областей
Сьогодні, 16:10
Росія знову обстрілює Харків Росія знову обстрілює Харків
Сьогодні, 14:57
Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб Поблизу кордону України удвічі менше російських військ, ніж було в лютому 2022-го, – Генштаб
Сьогодні, 14:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
 0
Салюти та феєрверки – під забороною: як каратимуть порушників на Волині
Сьогодні, 17:16
 0
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
Сьогодні, 17:01
 0
На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів
Сьогодні, 16:42
 0
Як діятиме комендантська година у новорічну ніч: повідомили важливі деталі
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8