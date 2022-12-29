На деокупованих територіях України поліцейські виявили 1 116 тіл загиблих мирних жителів





Під час брифінгу в Military Media Center про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, пише



“З початку деокупаційних заходів у Донецькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях виявлено тіла 1 116 цивільних осіб, з них 31 тіло дитини. За вчорашній день у Херсонській області виявлено тіла трьох осіб”, – поінформував Сергєєв.



В деокупованих районах слідчі задокументували 5 398 воєнних злочинів. Загалом від початку повномасштабної війни поліція відкрила понад 53 700 кримінальних проваджень за фактами скоєння російськими військовими та їхніми пособниками кримінальних правопорушень.



Найбільше проваджень (42 тисячі) було розпочато за статтею 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). За статтею 110 ККУ (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) відкрито понад 9 000 справ.

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